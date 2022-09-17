В Украине формируются силовые подразделения для "свержения власти в Беларуси".

Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Он напомнил, как белорусы в составе РККА "в 1945-м освободили Польшу от фашизма", а теперь, по его словам, на этих территориях якобы планируют свержение белорусской власти.

"Особенно в Украине сегодня формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси и возвращения нас как минимум к тому 1939 году", - сказал он.

Известно, что до 1939 года западная часть Беларуси входила в состав Польши.

Напомним, Беларусь продлила военные учения минимум до 24 сентября. Общее число продлений составило уже 21 неделю.

Также "Страна" рассказывала, что президент Беларуси Александр Лукашенко назвал руководство Украины "нациками", которые "курят, нюхают, пьют и потом вякают с экранов телевизоров".

Ранее мы писали, что в Беларуси вынесли приговоры обвиняемым в попытке переворота и покушения на президента Александра Лукашенко. Суд признал всех фигурантов виновными и приговорил их к различным срокам тюремного заключения - от 2,5 до 11 лет.