Армейские учения в Беларуси продлены минимум до 24 сентября.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на график проведения учений на беларусских полигонах.

18 сентября станет выходным днём для всех полигонов, а для некоторых полигонов выходным также станет 17 сентября.

Сообщается, что это очередное продление учений, начатых 29 апреля. Общее число продлений составило уже 21 неделю.

Напомним, ранее стало известно, что Минобороны Беларуси начинает командно-штабные учения, которые продлятся до 14 сентября. Главной целью учений в минобороны Беларуси называют "обучение органов военного управления вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач по предназначению".

Позже Генштаб дал свою оценку на фоне начала новых военных учений белорусских войск. "Готовности участия Беларуси в российской войне против Украины по состоянию на сегодня не наблюдается", - заявили в Генштабе.

Также в свежем отчете разведки Британии написали, что военные учения, которые проводят белорусские войска возле границ Украины, маловероятно являются признаком подготовки к непосредственному участию Беларуси в войне против Украины.

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