В Беларуси продлили военные учения до 24 сентября. Фото: wikipedia.org

Армейские учения в Беларуси продлены минимум до 24 сентября.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на график проведения учений на беларусских полигонах.

18 сентября станет выходным днём для всех полигонов, а для некоторых полигонов выходным также станет 17 сентября.

Сообщается, что это очередное продление учений, начатых 29 апреля. Общее число продлений составило уже 21 неделю.

Группа Беларускі Гаюн сообщает о том, что армейские учения в Беларуси продлены минимум до 24 сентября

Напомним, ранее стало известно, что Минобороны Беларуси начинает командно-штабные учения, которые продлятся до 14 сентября. Главной целью учений в минобороны Беларуси называют "обучение органов военного управления вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач по предназначению".

Позже Генштаб дал свою оценку на фоне начала новых военных учений белорусских войск. "Готовности участия Беларуси в российской войне против Украины по состоянию на сегодня не наблюдается", - заявили в Генштабе. 

Также в свежем отчете разведки Британии написали, что военные учения, которые проводят белорусские войска возле границ Украины, маловероятно являются признаком подготовки к непосредственному участию Беларуси в войне против Украины.

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