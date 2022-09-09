Военные учения, которые проводят белорусские войска возле границ Украины, маловероятно являются признаком подготовки к непосредственному участию Беларуси в войне против нашей страны.

Об этом говорится в свежем отчете разведки Британии.

"Хотя использование Россией белорусской территории сыграло важную роль в неудачном наступлении России на Киев в начале вторжения, белорусские силы имеют ограниченные наступательные возможности, и есть небольшой шанс, что они перебросят свои силы в Украину. Маловероятно, что эти учения являются признаком подготовки к непосредственному участию Беларуси в войне в Украине", - говорится в отчете.

В британской разведке добавили, что бои продолжаются на юге, востоке и севере Украины.

Напомним, ранее Генштаб оценил угрозу вторжения в Украину белорусских войск.

Также мы писали, что Украина усилила оборону границ с Беларусью и РФ, чтобы не допустить повторного вторжения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

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