На белорусский аэродром "Барановичи" прилетели три российских истребителя Су-30. Последние перелеты истребителей ВКС РФ между странами были зафиксированы в конце марта.

Об этом сообщает в Telegram мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в четверг, 29 сентября.

"Сегодня в воздушное пространство Беларуси вошли три многоцелевых истребителя Су-30СМ ВКС РФ, которые совершили посадку на аэродроме "Барановичи". Стоит напомнить, что последние перелеты российских истребителей между Россией и Беларусью были в конце марта. В то время самолеты покидали нашу страну", - говорится в сообщении.

По данным мониторинговой группы, оставшаяся в Беларуси часть самолетов служит для тренировки новых пилотов ВКС РФ.

"В октябре 2022 года ожидалась поставка второй партии истребителей Су-30СМ в Беларусь. Но сегодня прилетели истребители не с завода, а стоящие на вооружении ВКС РФ с регистрационными номерами RF-81772, RF-81760 и RF-81758", - пишет "Беларускі Гаюн".

Ранее мы писали, что на белорусском военном аэродроме в Мачулищах началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности войсковой части 06752, которая будет проходить в течение месяца.

Также "Страна" рассказывала, что 27 сентября Telegram-канал "Беларускі Гаюн" писал о том, что Беларусь готовится к масштабному приему воинских эшелонов из России. Там проверяют места погрузки (выгрузки) на ж/д станциях и подготавливают автомобильные подходы к погрузочно-выгрузочным местам.