В Беларуси проводят учения на военном аэродроме. Началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности войсковой части 06752, которая будет проходить в течение месяца.

Об этом сообщает Минобороны республики Беларусь в телеграм-канале.

Войсковая часть 06752 обслуживает аэродром в Мачулищах, куда ранее прибывали в том числе российские военные рейсы.

Сообщается, что будут отрабатываться ряд вопросов, основными из которых станут призыв и восстановление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки ее боеготовности.

Напомним, вчера телеграм-канал "Беларускі Гаюн" писал, что Беларусь готовится к масштабному приему воинских эшелонов из России. Там проверяют места погрузки (выгрузки) на жд-станциях, подготавливают автомобильные подходы к погрузочно-выгрузочным местам на станциях.

В прошлый вторник, Лукашенко поручил Совбезу подготовить президентское мероприятие по вопросам обороны государства в связи с тем, что "ситуация очень серьезная".

Также сообщалось, что Лукашенко пообещал, что в Беларуси не будут вслед за РФ объявлять мобилизацию.