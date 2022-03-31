В течение дня 31 марта с военного аэродрома "Барановичи" в Беларуси взлетели от семи до 20 истребителей Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает белорусский Telegram-канал "Белорусский Гаюн", авторы которого занимаются мониторингом всех военных новостей, связанных со страной.

"Начиная с 13:50 с военного аэродрома в Барановичах пошли на взлет от 7 до 20 истребителей ВКС РФ. В данный момент уже около 5 из них пролетели Кричев (Могилевская область) и направились в РФ. Точно можно сказать, что как минимум 6 из них держат курс на военный аэродром Шайковка (Калужской области, РФ)", - указано в сообщении.

Кроме того, в 14:40 с аэропорта Мачулищи пошел на взлет реактивный авиалайнер Ту-154Б ВКС РФ, который прилетел в Беларусь около часа дня. На этот же аэропорт в 15:20 зашел тяжелый транспортный самолет Ан-124 ВКС РФ. По данным, на которые ссылается Telegram-канал, ранее при помощи Ан-124 Россия поставляла в Беларусь баллистические комплексы.

Еще два российских истребителя покинули аэродром "Барановичи" в 15:31 и в 15:45 соответственно.

Напомним, 11 марта президент США Джо Байден лично наложил вето на поставку польских истребителей МиГ-29 Украине. Такое решение было принято для того, чтобы не провоцировать Владимира Путина на эскалацию войны.

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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

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