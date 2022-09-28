Украина ответит Беларуси в случае новых атак с ее территории.



Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Настоящему времени".



"Мы понимаем, что Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси. Нам все известно. Даже недавняя встреча в Сочи была на эту тему. Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали”, – сказал он.



При этом Данилов не ожидает, что белорусские военные примут участие в возможной атаке.

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