США в частном порядке предупредили российское руководство о катастрофических последствиях применения ядерного оружия в войне в Украине.

Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC.

"Мы напрямую в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие в Украине. Мы были откровенны с ними и подчеркнули, что США дадут решительный ответ вместе с нашими союзниками и партнерами", - сказал он, отказавшись при этом предоставить какие-либо подробности.

По его словам, США серьезно воспринимают ядерную риторику российского руководства, но это не заставит их отказаться от военной помощи Украине.



"Они понимают, с чем столкнутся, если продолжат движение по этому темному пути... Мы обозначили русским, каковы будут последствия, но мы осторожны в том, как мы говорим об этом публично", - добавил Салливан.

При этом, по словам советника Байдена, США сохраняют возможности для прямых контактов с руководством России и активно ими пользуются, в том числе в последние несколько дней.

"У нас есть возможность говорить напрямую на высоких уровнях, ясно доносить наши послания до них и получать их послания. Это часто происходило на протяжении последних нескольких месяцев, это происходило даже в последние несколько дней", - сказал Салливан.

Напомним, президент РФ Владимир Путин дал понять, что Россия может применить ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности страны.

Ранее мы писали, что в Белом доме допустили, что РФ может применить ядерное оружие, и назвали возможные точки удара.

Также "Страна" разбиралась, готова ли Россия применить ядерное оружие в Украине.