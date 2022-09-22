Американский Институт изучения войны считает, что вчерашнюю речь президента РФ Владимира Путина "не следует рассматривать как явную угрозу того, что Россия применит ядерное оружие против Украины, если Украина продолжит контрнаступление против оккупированных территорий после аннексии".

Об этом говорится в свежей сводке ISW.

"Институт" полагает, что российский президент адресовался с ядерными угрозами к Западу, а не к Украине.

Ранее CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации Байдена написало, что слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия может применить ядерное оружие, так же, как и объявление частичной мобилизации, являются проявлением слабости, считают в администрации президента США. При этом Вашингтон сейчас не видит никаких признаков, указывающих на усиление ядерной угрозы.

"Страна" разбиралась, что означают заявления Путина о "референдумах" и ядерном оружии.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".