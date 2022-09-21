Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит, что РФ применит ядерное оружие в войне в Украине.

Об этом он сообщил в интервью Bild.

"Я не верю, что он применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие", - сказал Зеленский.

Тем не менее, Зеленский не отвергает риск полностью.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски", - считает Зеленский.

Однако, по его словам, не стоит поддаваться на угрозы Путина.

"Завтра Путин может сказать: кроме Украины, мы хотим еще часть Польши, иначе мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - заявил Зеленский.

Напомним, в сегодняшнем обращении президент России Владимир Путин дал понять, что Россия может применить ядерное оружие. По его словам, Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России. И что "в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж". Но, по словам российского президента, "роза ветров может развернуться в их сторону".

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".