"Референдумы" о присоединении всех захваченных территорий Украины к РФ, похоже все-таки будут проведены.

Причем уже в ближайшие дни – с 23 по 27 сентября. После чего Россия объявит об аннексии территорий.

Окончательно ситуация по "референдумам" станет понятна из обращения президента РФ Владимира Путина, которое ожидается сегодня.

Главный вопрос – как это в реальности повлияет на ход войны?

Представители украинской власти в своих комментариях единодушны в том, что аннексия не поменяет ничего. ВСУ и далее будут наступать.

В тоже время, очевидно, что если руководство РФ решило столь резко "поменять концепцию" по "референдумам", то некие перемены будут.

Наиболее обсуждаемые в России две версии на этот счёт.

Первая – объявление войны Украине (ведь Москва будет считать, что ВСУ наступает на российскую территорию) и затем – мобилизации, чтоб решить, как считается, главную проблему российской армии на фронте – низкую численность личного состава. Как минимум за счет отправки на войну срочников и отдельных категорий резервистов. Тем более, что наступление ВСУ в Харьковской области показало, что прежняя модель "воюем только контрактниками без мобилизации", себя уже исчерпала (по крайней мере, такая точка зрения популярна в РФ).

Вторая – объявление Украине ультиматума: прекращение боевых действий на нынешней линии фронта, а в случае отказа – применение ядерного оружия. На такой сценарий в последние дни все чаще намекают в Москве.

Либо оба варианта вместе.

И оба варианта – это игра ва-банк, на которую Москва, вероятно, пошла, столкнувшись с невозможностью добиться более-менее приемлемого для себя окончания войны в Украине, если ее вести прежним способом. А также с учетом близких к нулю перспектив договориться с Киевом на каких-то компромиссных условиях.

Мобилизация – риск резкого роста внутренней социально-политической напряженности. И далеко не факт, что она даст серьезный военный эффект – мобилизованных нужно обучить, вооружить, подготовить, провести слаживание. Это много времени. Да и боевые качества мобилизованных, как показывает ситуация в "ЛДНР", крайне сомнительные. Все это ставит под сомнение, что мобилизация резко изменит в лучшую для РФ сторону положение на фронте. Тем более, что "референдумы" могут стать поводом для Запада передать качественно новые виды вооружения Украине (современные танки, например, или ракеты с большим радиусом действия). А вот проблемы для российской власти внутри страны мобилизация создать может. Если и не сразу – то постепенно. По мере расширения мобилизации, затягивания войны и роста потерь.

Что касается ультиматума с угрозой применения ядерного оружия, то вопрос в том, как на него отреагирует украинское руководство, а также насколько в реальности руководство РФ готово нанести по Украине ядерный удар, если ультиматум будет отвергнут. Конечно, не хочется верить, что это вообще возможно. Но вспомним, что многие до 24 февраля не верили и что вторжение РФ реально.

Но, в конечном счете, все зависит от реакции на перспективу ядерного удара по Украине Запада и Китая. Что они скажут Москве и о чем ее предупредят (и предупредят ли). И ещё вопрос - что США, в случае ультиматума, скажут (и посоветуют) Киеву. К слову, многие обратили внимания, что ускорение движения по "референдуму" началось после встречи Путина и Си Цзиньпина, а также после вчерашнего визита в Пекин одного из самых приближенных к президенту РФ лиц – секретаря Совбеза Патрушева.

Но что точно понятно – присоединение к РФ захваченных территорий сильно поменяет саму Россию и сделает невозможным завершение войны на каких-то компромиссных с Киевом и Западом условиях. РФ еще более отдалится от Запада, еще более ужесточиться ее внутренняя политика.

То есть, произойдет то, что давно требовала от Путина условная "партия войны" и на что Путин долго не решался. И с этой точки зрения минимальное сопротивление российской армии украинскому наступлению в Харьковской области и разгон "зрады" после этого в российских телеграмм-каналах, дает обильную пищу для конспирологических теорий – кто, как и зачем подвел Путина к теме "референдумов".

Ранее советник главы МВД Вадим Денисенко озвучил "Стране" свое мнение, почему активизировалась тема с проведением "референдумов".