ЦИК РФ организует участки в России для голосования на "референдумах" "ДНР", "ЛНР", захваченных регионах Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сказал замглавы комиссии Николай Булаев в комментарии РИА Новости.

Напомним, "референдум" по вхождению в состав РФ в оккупированных регионах Запорожской и Херсонской областей пройдет с 23 по 27 сентября, в такие же даты, как и в "ЛДНР".

Тем не менее, как отметил Булаев, ЦИК РФ не даст "ДНР" и "ЛНР" свою электронную систему голосования. По его словам, подобное действие было бы неправильным, поскольку электронная платформа является собственностью другого государства.

В Госдуме РФ заявили, что в случае проведения "референдумов" примут "ЛДНР" в состав России.

Также "глава "ДНР" Денис Пушилин просил президента РФ Владимира Путина "как можно скорее" рассмотреть присоединение "ДНР" к РФ после "референдума".

Тем временем война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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