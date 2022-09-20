ЦИК РФ организует участки в России для голосования на "референдумах" 23-27 сентября
ЦИК РФ организует участки в России для голосования на "референдумах" "ДНР", "ЛНР", захваченных регионах Запорожской и Херсонской областей.
Об этом сказал замглавы комиссии Николай Булаев в комментарии РИА Новости.
Напомним, "референдум" по вхождению в состав РФ в оккупированных регионах Запорожской и Херсонской областей пройдет с 23 по 27 сентября, в такие же даты, как и в "ЛДНР".
Тем не менее, как отметил Булаев, ЦИК РФ не даст "ДНР" и "ЛНР" свою электронную систему голосования. По его словам, подобное действие было бы неправильным, поскольку электронная платформа является собственностью другого государства.
В Госдуме РФ заявили, что в случае проведения "референдумов" примут "ЛДНР" в состав России.
Также "глава "ДНР" Денис Пушилин просил президента РФ Владимира Путина "как можно скорее" рассмотреть присоединение "ДНР" к РФ после "референдума".
Тем временем война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.
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