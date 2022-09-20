В Госдуме РФ заявили, что примут "ЛДНР" в состав России, если там пройдут "референдумы". Это сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Если в ходе прямого волеизъявления они выскажутся, что хотят [быть] в составе России, мы их поддержим", - заявил Володин.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что "референдум" о признании "ЛНР" субъектом РФ состоится уже осенью, в ближайшее время.

Как писала "Страна", в "ДНР" собираются проводить "референдум" о присоединении к РФ в онлайн-режиме.

Напомним, в оккупированном Херсоне также объявили о решении провести "референдум" и анонсировали возможность голосовать онлайн.

Мы также разбирались, что стоит за заявлениями о "немедленном" проведении "референдумов".

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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