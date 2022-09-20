В "ДНР" собираются проводить "референдум" о присоединении к Российской Федерации в онлайн-режиме.

Об этом заявили в "Мининформации ДНР".

Тем временем, "глава Общественной палаты ДНР" заявил, что для проведения "референдумов" на Донбассе "все готово".

Напомним, в "ЛНР" вчера призвали немедленно провести "референдум" о вхождении в состав РФ. После такое заявление сделали и в "ДНР".

Вместе с тем, Гайдай назвал "референдум" в Луганской области толчком ко всеобщей мобилизации в России.

Также ранее в Госдуме заявили, что "референдум" о признании "ЛНР" субъектом РФ состоится уже осенью, в ближайшее время.

Кроме того, назначенные РФ "власти" оккупированных Херсонской и Запорожской областей готовятся к "референдуму".

О том, почему в "власти" оккупированных территорий призвали к "немедленному" проведению "референдума" о присоединении к РФ мы рассказывали в отдельном материале.

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