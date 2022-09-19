"Глава ДНР" Денис Пушилин опубликовал видео, на котором он договаривается с "главой ЛНР" Леонидом Пасечником о "синхронизации действий" по проведению "референдума" по присоединению "республик" к РФ.

"Некоторые действия синхронизировать. У меня предложение: объединить усилия сейчас администраций глав республик, аппараты парламентов, для того чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдуму", - обратился "глава ДНР" к Пасечнику.

Также "руководитель Донецкой Народной Республики" предложил коллеге дать силовикам поручение проработать вопросы обеспечения безопасности на "референдумах".

Ранее "Страна" писала, что стоит за заявлениями о "немедленном" проведении "референдумов".

Между тем война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.