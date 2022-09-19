Советник главы МВД Вадим Денисенко прокомментировал новость о том, что "общественная палата ЛНР" обратилась к "главе республики" Леониду Пасечнику с призывом провести "референдум" о вхождении в РФ, хотя две недели назад они отказались от этой идеи.

Комментарий но написал в Фейсбуке.

"В срочном порядке Симоньян это поддержала, потому что "это развяжет руки в СВО". Затем лугандоны заявили, что референдум – это о далеком будущем. А еще через час общественная палата т.н. ДНР стала тоже требовать референдума. Кремль молчит. Симоньян продолжает бесноваться.

С большой долей вероятности можно говорить, что феесбешники "качают" Путина, чтобы тот сделал что-то более решительное (мобилизация, активация боевых действий, зачистка элит). Просто чтобы мы все понимали: все дни харьковского наступления Путин молчит. Система не получает указаний и живет в своих догадках. На самом деле следующие дни могут стать очень интересными, ведь Путин давно уже не знал, что такое внутренние конфликты", - сказано в посте Денисенко.

"Еще чего хорошего, они переворот сделают и Медведева в президенты поставят", - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала, что в "ЛНР" призвали немедленно провести "референдум" о вхождении в состав РФ.

Хотя еще в августе Пасечник заявлял, что "референдум" возможен лишь после захвата россиянами всей территории Донецкой области.