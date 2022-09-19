"Общественная палата ЛНР" обратилась к "главе республики" Леониду Пасечнику с призывом немедленно провести "референдум" о вхождении "ЛНР" в состав РФ.

Об этом сообщают российские СМИ.

Ранее Пасечник заявлял, что "референдум" возможен лишь после захвата россиянами всей территории Донецкой области.

Тем временем звучат мнения, что и в оккупированной Херсонской области россияне хотят ускорить проведение "референдума". В частности, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань связывает с этим возвращение в Херсон назначенного россиянами "главы военно-гражданской администрации Херсонской области" Владимира Сальдо.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.