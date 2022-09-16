В оккупированном Бердянске были убиты назначенный РФ "заместитель мэра по ЖХК" Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла "территориальный избирком".

Эту информацию подтвердили "власти" Бердянска.

Пока известно лишь, что убийство произошло возле гаража Бойко.

Напомним, что в начале месяца в Бердянске подорвали авто "коменданта" города Артёма Бардина. Он получил тяжелые ранения, но выжил.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.