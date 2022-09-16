Назначенный россиянами "замглавы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов заявил, что ракетный удар по админсуду в центре города пришелся по его кабинету.

Судя по тому, что он даёт комментарии, он остался жив.

Также новое видео свидетельствуют, что удар, судя по всему, был очень мощный, поскольку в соседних домах повылетали стёкла.

Как сообщалось, сегодня днем не менее пяти ракет прилетели в здание админсуда, расположенного около обладминистрации в самом центре города. Также появилась информация, что в здании располагалась назначенная РФ "администрация" региона.

"Замглавы администрации Херсонской области" Екатерина Губарева заявила, что удар по зданию "администрации" был нанесён во время совещания "глав администраций городских и муниципальных округов".

Напомним, что несколько дней назад в Херсоне было совершено покушение на "ректора" Херсонского госуниверситета. Подъезд сильно повредило взрывом.

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