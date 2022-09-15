В Николаевской областной военной администрации опровергли информацию об освобождении села Киселевка Херсонской области. По состоянию на 15 сентября село находится в "серой" зоне - за нее ведутся бои.

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Эта информация не соответствует действительности. Киселевка сейчас находится в таком же положении, в "серой" зоне, за нее дерутся", — сказал Ким.

Напомним, вчера вечером глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в эфире телемарафона заявил, что во вторник ВСУ освободили Киселевку.

Сегодня мы также рассказывали, что ISW не подтверждает освобождение Киселевки на подступах к Херсону.

Война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.