Американский институт изучения войны сообщает, что украинские военные на данный момент не подтвердили факт освобождения Киселевки в Херсонской области.

Напомним, вчера вечером глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в эфире телемарафона заявил, что во вторник ВСУ освободили Киселевку.

"ISW не видела каких-либо визуальных доказательств, подтверждающих заявление Самойленко, а российские источники опровергли украинские сообщения о наступлении в этом районе", - говорится в сообщении.

Отметим, что в течении последних дней, россияне выкладывали видео из Киселевки, заявляя, что село остаётся под их контролем.

Если информация об освобождении Киселевки подтвердится, то Чернобаевка останется единственным населенным пунктом, разделяющим украинскую армию и город Херсон.

Также вчера Силы обороны юга заявили, ВСУ установили огневой контроль почти над всей Херсонской областью.

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