Украинские военные установили огневой контроль почти над всей территорией временно оккупированной Херсонской области.

Об этом заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Почти над всей территорией Херсонской области держится наш огневой контроль, мы продолжаем нашу боевую работу, но о победах говорить пока рано, нужно закрепиться в освобожденных населенных пунктах", - заявила она.

По словам Гуменюк, особенности военной операции ВСУ на юге связаны с ландшафтом региона, где очень много рек, каналов и открытая степная местность.

"Поэтому тут нет информационной открытости, поскольку это очень опасно для наших подразделений и населения из-за угрозы обстрелов со стороны врага. Очень много территорий заминировано, мы не можем оглашать все наши успехи, но мы продвигаемся и тесним россиян - это очень их деморализует", - рассказала Гуменюк.

Она добавила, что моральное состояние россиян также подорвано успехами ВСУ при наступлении в Харьковской области.

Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ деоккуповали уже более 300 населенных пунктов.

Американский институт изучения войны сообщал, что войска РФ выходят из Киселевки, ставя под угрозу свои позиции на окраинах Херсона.

Тем временем война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.