Масштаб военных преступлений россиян в Харьковской области не сопоставим с Бучей, он значительно меньше.

Об этом заявил советник Офиса президента заявил Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

По его словам, речь на данный момент идет о десятках жертв.

"Киевская область, Буча - это сочетание особых обстоятельств", где части, стремившиеся взять Киев, были остановлены и заперты, и "долго находясь на одном месте, зверствовали", - объяснил советник ОПУ.

Напомним, что в результате контрнаступления освобождено более 4 тысяч кв. км территории, более 300 населенных пунктов.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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