В освобожденном Шевченково Харьковской области задержали "руководителя организационно-информационного отдела" в местной "администрации".

Об этом сообщает СБУ.

По данным спецслужбы, ей в июле было заочно сообщено о подозрении в коллаборационизме и объявили в розыск.

"После освобождения поселка правоохранители установили местонахождение коллаборантки и задержали ее. В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщают в СБУ.

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