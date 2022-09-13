Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где заслушал доклады командующих войсками оперативных направлений.

Об этом сообщает сайт президента.

Сообщается, что в формате видеосвязи к заседанию Ставки присоединились: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками ОК "Запад" Сергей Литвинов и командующий войсками ОК "Юг" Андрей Ковальчук.

Отмечено, что в результате наступательной операции освобождено более 4 тысяч кв. км территории, более 300 населенных пунктов, в которых уже проведены "стабилизационные мероприятия".

Во время заседания Зеленский поручил Госпогранслужбе обеспечить охрану госграницы на освобожденных территориях.

Участники также рассмотрели проект бюджета сектора безопасности и обороны на 2023 год, который составит не менее 1 трлн грн.

Ранее мы также писали, что по состоянию на 12 сентября линия фронта на юге Украины продвинулась с начала контрнаступления на 12 километров. Отвоеваны более 500 квадратных километров территорий юга, освобождены 13 населенных пунктов.

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Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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