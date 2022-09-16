В оккупированном Херсоне нанесен удар по зданию админсуда, расположенному около обладминистрации в самом центре города.

Российские СМИ сообщают о как минимум одном погибшем и публикуют видео последствий удара.

Пишут, что упало не менее пяти ракет.

При этом украинские СМИ сообщают, что в здании суда в Херсоне, по которому пришёлся ракетный удар, располагалась назначенная россиянами "администрация" области.

Назначенная россиянами "замглавы администрации Херсонской области" Екатерина Губарева заявила, что удар по зданию "администрации" был нанесён во время совещания "глав администраций городских и муниципальных округов".

"Я не поняла, что произошло…. дым, звон в ушах. Я пришла в себя когда меня кто-то тащил в неизвестном направлении. Когда рассеялся дым, я поняла, что это какой-то парень. Молодой человек помог мне выбраться из руин. Я жива, на рабочем месте. Пересчитываем своих сотрудников", - написала Екатерина Губарева.

Накануне Силы обороны юга заявили, что ВСУ установили огневой контроль почти над всей Херсонской областью.

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