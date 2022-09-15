Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая сегодня находится в Киеве, угостили арбузом из освобожденного села в Херсонской области.

Фото опубликовал посол ЕС в Украине Матти Маасикас в своем Twitter.

"Благодаря храбрости наших солдат и спланированных действий ВСУ, пять сел были недавно освобождены - Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Миролюбовка и Сухой Ставок", - говорится в меню.

"И слюна течет, и глаза слезятся. Зеленский предлагает на обеде с фон дер Ляйен дыни и арбузы из недавно деоккупированных сел Херсонской области", - отметил Маасикас.

Посол ЕС также опубликовал фото с угощениями и открыткой, в которой отмечается мужество украинских воинов и тщательно спланированное контрнаступление ВСУ, а также лидерство Херсона по выращиванию бахчевых культур.

"Херсонские арбузы известны своим качеством далеко за пределами области – они в определенной степени являются основным продуктом региона. Сегодня хотим угостить вас арбузами и дынями, выращенными в недавно деоккупированных селах", - отмечается в листовке.

По данным Сил обороны юга, накануне ВСУ установили огневой контроль почти над всей Херсонской областью.

По данным Минобороны, ВСУ освободили более 300 населенных пунктов в Харьковской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

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