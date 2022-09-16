"Генеральный прокурор ЛНР" погиб при взрыве в здании генпрокуратуры в Луганске, в пятницу, 16 сентября.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Его звали Сергей Горенко. Ему было 40 лет, он уроженец Свердловска (ныне - Должанск) Луганской области.

Согласно открытым данным он занимал "пост" с 2017 года.

До 2014-го работал в системе МВД Украины. После начала войны в 2014-м стал "исполняющим обязанности первого заместителя генпрокурора ЛНР", а затем стал "генпрокурором".

Напомним, сегодня также прогремел сообщалось, что в Херсоне обстрелом разрушено здание суда. СМИ пишут, что в нем располагалась "администрация" области. Позже назначенный РФ "замгубернатора" Херсонщины Стремоусов заявил, что сегодняшний удар пришелся по его кабинету.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.