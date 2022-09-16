Российские телеграм-каналы сообщают о гибели "генпрокурора "ЛНР" в результате взрыва в Луганске
"Генеральный прокурор ЛНР" погиб при взрыве в здании генпрокуратуры в Луганске, в пятницу, 16 сентября.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Его звали Сергей Горенко. Ему было 40 лет, он уроженец Свердловска (ныне - Должанск) Луганской области.
Согласно открытым данным он занимал "пост" с 2017 года.
До 2014-го работал в системе МВД Украины. После начала войны в 2014-м стал "исполняющим обязанности первого заместителя генпрокурора ЛНР", а затем стал "генпрокурором".
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