В центре Луганска днем в пятницу, 16 сентября, прогремел взрыв в здании "генпрокуратуры ЛНР".

Местные паблики пишут, что есть жертвы, и публикуют первые видео последствий.

Взрыв в здании "генеральной прокуратуры ЛНР" прогремел в кабинете генпрокурора, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в "ведомстве".

По данным российских телеграм-каналов, сам "генпрокурор" ранен.

Напомним, что накануне "глава ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что ВСУ наступают по всему фронту и подошли к границам Луганской области.

А в Офисе Зеленского уже заговорили о необходимости организовать наступление ВСУ на Донецк и Луганск.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.