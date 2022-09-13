Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о необходимости организовать наступление на Донецк и Луганск.

Об этом он написал в Twitter.

По его мнению, освобождение Луганска или Донецка "вызовет эффект домино, обвалит российский фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ", но для этого нужны дополнительные поставки западного оружия.

Также среди ближайших военных задач украинских властей он обозначил защиту объектов критической инфраструктуры, по которым бьет сейчас российская армия, системами ПВО.

Накануне Минобороны опубликовали данные, что Украина уже освободила территорию, сопоставимую с Черновицкой областью.

Луганский губернатор Сергей Гайдай гооврил, что после освобождения ВСУ Изюма следующие на очереди - Сватово, Кременная и Рубежное.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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