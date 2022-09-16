Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле города Валуйки, расположенного недалеко от границы с Украиной.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Гладков заявил, что сработала система ПВО - в результате есть разрушения на земле.

Он сообщил о погибшем мирном жителе, а также о двоих пострадавших, которым понадобилась медицинская помощь.

Губернатор Белгородской области заявил, что в Валуйках повреждена подстанция, загорелись восемь частных домов и три машины.

В городе наблюдались проблемы с электроснабжением, но к утру подачу электричества восстановили, за исключением одной из улиц.

Украина обстрел не подтверждала и не комментировала.

Напомним, накануне в Нехотеевке под Белгородом возник пожар на погранпереходе. Губернатор также обвинил в обстрелах Украину.

Также сообщалось, что в Белгородской области РФ переводят на удаленку школы в приграничных с Украиной районах.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.