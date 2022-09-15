В Белгородской области РФ решили перевести на дистанционное обучение школы, находящиеся недалеко от границы с Украиной. А в детских садах будут работать только дежурные группы.

Об этом сообщает белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

В Валуйском округе безопасная зона будет составлять 15 км, а в Шебекинском - 10 км. Единственное исключение сделано для города Шебекино.

Напомним, что вчера Гладков заявил об обстреле приграничного села со стороны Украины.

А днем ранее он призвал эвакуироваться жителей двух приграничных поселков.

Война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.