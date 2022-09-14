В России отменяют праздничные мероприятия в связи с войной в Украине. Так, в Ростове-на-Дону отменили концерт и фейерверк ко Дню города после призывов не праздновать его на фоне "спецоперации".

Об этом собщает РИА Новости.

В Краснодарском крае отказались от фейерверков и дорогих артистов на концерте к 85-летию региона.

В городе Советск Калининградской области вообще отменили празднования дня города.

"Празднование Дня города Советска отменено. Причина — напряженная ситуация в зоне боевых действий и гибель наших земляков, выполнявших воинский долг. После похорон одного из участников специальной военной операции, которые пройдут в этот четверг, радостно петь и плясать считаем крайне неэтичным и непростительным по отношению к памяти павших и их родственникам", - заявил глава городского округа Соколовский.

Ранее многие многие блогеры и телеграм-каналы критиковали власти за то, что в Москве были организованы масштабные празднества в день города и салют на фоне отступления войск РФ из Харьковской области.

Ранее "Страна" публиковала репортаж о том, что происходит в освобожденной Харьковщине.

Между тем война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.