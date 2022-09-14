Армия РФ продолжает попытки штурмовых действий, которые успешно отражают ВСУ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На лисичанском направлении шли бои за Спорное, на которое наступали россияне.

Под Бахмутом ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Отрадовка и Веселая Долина. Отрадовка находится в 7 километрах от Бахмута по трассе со стороны Горловки.

В районе самой Горловки шли бои за Майорск.

Под Донецком противник штурмовал Водяное и Авдеевку.

В Херсонской области ВСУ отбивали атаки в районе Безымянного (около Давыдова Брода) и Новогригорьевки (Витовский район Николаевской области).

О контрнаступлении украинских войск на юге в сводке не упоминается.

Отметим, что вчера Алексей Арестович говорил, что РФ пытается наступать только на одном участке фронта длинной в 20 километров.

Также ночью ОК "Юг" заявило об уничтожении на юге более 120 военных РФ, двух единиц авиации и другой тяжелой техники.

Война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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