Оперативное командование "Юг" заявило об уничтожении за минувшие сутки на южном направлении 121 военного РФ и различной тяжелой техники в том числе двух единиц авиации.

Заявляются такие потери РФ в технике за сутки: бомбардировщик Су-24М, вертолет Ми-8, пять танков, девять других бронированных машин, три гаубицы "Мста-Б", две самоходные артустановки "Гвоздика", два ЗРК "Панцирь С1", командно-штабная машина, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада с боеприпасами.

Поражены три района сосредоточения российских сил и средств в Миловом и Дудчанах, три пункта управления в Урожайном и Херсоне.

Снова нанесен удар по Каховском мосту, который РФ пытается ремонтировать. ВСУ заявляют, что он непроездной. Понтонная переправа в Дарьевке также была поражена, ее дальнейшее использование исключено.

Накануне генерал Дмитрий Марченко заявил, что на юге ВСУ освободили 13 населенных пунктов и продвинули линию фронта на 12 км.

Ранее в ВСУ говорили, что на юге Украины российские подразделения пытаются вести переговоры об условиях сдачи оружия. Об этом заявила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.