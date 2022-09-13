Успешные действия украинской армии вынуждают "власть" временно оккупированного Крыма и юга страны срочно переселять свои семьи на территорию России.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Несмотря на заверения населения в безопасности пребывания на полуострове представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры ряда воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что оккупанты запретили заключение сделок по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижение по Крымскому мосту и всячески пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступательных действиях украинской армии.

Ранее мы писали, что украинские власти продолжают говорить о грядущем возвращении Крыма под контроль Украины. Накануне советник главы ОПУ Михаил Подоляк призвал "готовиться к деоккупации", а теперь Представительство президента Украины на полуострове публикует методичку с рекомендациями крымчанам.

Помимо этого, недавно стало известно, что Укрзализныця запускает программу эвакуационных поездов для украинцев, которые хотят выехать из Крыма.

Напомним, война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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