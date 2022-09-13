Участок фронта в районе Бахмута Донецкой области – единственный длиной около 20 км, где россияне пытаются наступать.

Об этом сказал советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

"Они сосредоточили там большие ресурсы, пытаются давить, потому что нужен хоть какой-то успех", – сказал он.

При этом, по словам Арестовича, заявления россиян об успехах в районе Бахмута являются фейком.

Между тем сегодня российские телеграм-каналы заявили, что ЧВК Вагнера взяли населённые пункты Николаевка и Николаевка Вторая на трассе между Бахмутом и Торецком (южнее Бахмута).

А Генштаб ВСУ сообщил, что силы обороны успешно отразили атаки противника у Зайцево, Отрадовки и Бахмута.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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