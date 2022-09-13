Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информации о российском вторжении по состоянию на 18:00 13 сентября. ВСУ успешно отразили атаки противника у нескольких населенных пунктов.

Сводка появилась в Фейсбуке.

В течение суток враг нанес 2 ракетных, 8 авиационных ударов и провел 13 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В рамках командно-штабных учений на полигоне "Брестский" вооруженные силы Беларуси отработали отражение наступления условного противника с последующим его вытеснением за пределы страны.

На других направлениях противник обстреливал нашу инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в Михальчиной Слободе, Гае Черниговской области и Харьковке, Толстодубово, Гудово, Атинском и Стукаловке Сумской области;

на Харьковском направлении – Казачью Лопань, Барановку, Купянск;

на Краматорском направлении – Яремовку, Маяки, Пришиб, Белогоровку, Славянск, Краматорск, Старый Караван, Стародубовку, Спорное, Верхнекаменское, Раздолевку, Григоровку и Закотное;

на Бахмутском направлении – Сухую Балку, Николаевку Вторую, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселую Долину, Яковлевку и Выемку;

на Авдеевском направлении – Авдеевку, Орловку, Ласточкино, Красногоровку, Опросное, Водяное, Первомайское, Марьинку и Новомихайловку;

на Новопавловском направлении – Угледар, Пречистовку, Новоукраинку и Времовку;

на Запорожском направлении – Каменское, Малую Токмачку, Щербаки, Малые Щербаки, Волшебное, Нестерянку, Орехов, Белогорье, Гуляйпольское, Железнодорожное, Темировку и Новополье.

На Южнобугском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов. Кроме того, враг усиленно вел воздушную разведку БПЛА, совершив около 70 вылетов.

Российские оккупационные войска продолжают мародерство. Так, на участке трассы Старобельск – Луганск, в направлении Луганска, отмечено около трехсот гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем – российские военные. Похожая тенденция наблюдается в населенных пунктах временно захваченных территорий на юге Украины. В городе Пологи Запорожской области российские оккупанты выламывают ворота частных гаражей, забирают у местных жителей частные автомобили. В Новой Каховке Херсонской области захватчики массово начали вывозить мебель и бытовую технику из временно оставленных домов.

Российское военное руководство принимает меры по пополнению оккупационного войска младшим офицерским составом. По имеющейся информации, объявлен досрочный выпуск курсантов 5-го курса Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова в декабре этого года. Также досрочные выпуски состоятся в других учебных заведениях министерства обороны РФ.

Дефицит командиров тактического уровня обусловлен отказом офицеров запаса подписывать контракты на фоне последних событий. Продолжается понижение уровня морально-психологического состояния личного состава противника. Среди россиян все больше распространяется практика нанесения себе увечий, чтобы попасть на лечение в медицинское учреждение и избежать участия в боевых действиях на территории Украины. Значительная часть военнослужащих не возвращается в воинские части после окончания срока отпусков.

Силы обороны успешно отразили атаки противника у Зайцево, Отрадовки, Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Авдеевки, Безымянного и Новогригорьевки.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация ВСУ совершила два удара по позициям и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Также подтверждено уничтожение 11 сентября складов с боеприпасами противника в районе Херсона.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины