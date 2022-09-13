Официальные представители РФ в последние дни обращались к Украине с предложением возобновить переговоры, но украинская сторона отказалась.

Об этом сообщила министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в интервью France 24.

Чиновница отметила, что желание Москвы вернуться к переговорам связано с успехами ВСУ на фронте.

По словам Стефанишиной, Украина пойдёт на переговоры "только после того, как достигнет своих военных целей".

Ранее "Страна" разбиралась, к чему подтолкнет Россию успешное контрнаступление ВСУ: мобилизации или переговорам.

Между тем война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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