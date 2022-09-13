В Суземском районе Брянской области РФ (граничит с Сумской областью) подорвали две опоры линии электропередач, которые находились на расстоянии в 250 метров друг от друга.

Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Повреждение опор заметил машинист локомотива, он и вызвал полицию.

Полицейские на месте нашли взрыватель замедленного действия и обнаружили следы подрыва на рельсах и опорах.

Сообщается, что взрыв якобы совершили "украинские диверсанты". Украина происшествие не комментировала.

Напомним, что вчера в РФ заявили об атаке украинского дрона на российских военных под Брянском.

Также сообщалось, что в районе Ростова прогремел мощный взрыв, который слышала вся область.

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