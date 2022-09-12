В районе Ростова прогремел мощный взрыв, который слышала вся область. Видео
В районе Ростова прогремел сильный взрыв. Об этом в соцсетях сообщают испуганные россияне и публикуют первые видео его последствий.
Сообщается, что взрыв был настолько мощный, что был слышен сразу в нескольких городах Ростовской области: Ростове, Азове, Таганроге, Новошахтинске, Шахтах, Новочеркасске, Аксае и Ейске.
Пока причина взрыва и его последствия неизвестны.
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