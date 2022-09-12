В районе Ростова прогремел сильный взрыв. Об этом в соцсетях сообщают испуганные россияне и публикуют первые видео его последствий.

Сообщается, что взрыв был настолько мощный, что был слышен сразу в нескольких городах Ростовской области: Ростове, Азове, Таганроге, Новошахтинске, Шахтах, Новочеркасске, Аксае и Ейске.

Пока причина взрыва и его последствия неизвестны.

Напомним, что сегодня в РФ заявили об атаке украинского дрона на российских военных под Брянском.

Также недавно в российском Белгороде сообщали о взрывах. Губернатор заявил, что над городом сбили ракеты.

А в Курской области искали украинских диверсантов, которые напали на пост ОМОН.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.