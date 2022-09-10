В городе Суджа в Курской области был обстрелян блокпост ОМОН. В обстреле подозревают украинских диверсантов.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В связи с этим объявлен план "Перехват". При этом утверждается, что "разыскивают возможных украинских диверсантов, обстрелявших росгвардейцев".

Напомним, в августе в Курской области обнаружили повреждение рельсов. Рассматривается попытка подрыва железной дороги.

Ранее мы писали, что ФСБ сообщила о задержании в Калининградской области россиянина, который планировал теракты на объектах Балтийского флота и в аэропорту "Храброво". По версии ФСБ, задержанный был сторонником "Азова" и действовал по указанию находящихся в Украине координаторов этой организации.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

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