Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что со стороны Украины идет обстрел территории села Красный Хутор.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По его словам, жителей вывозят на безопасное расстояние.

Местные телеграмм-каналы публикуют видео последствий обстрела.

Украина эту информацию не комментировала.

Напомним, ранее губернатор Белгородской области призвал эвакуироваться жителей двух приграничных поселков.

Также сообщалось, что под Белгородом после обстрела погибла украинка.

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