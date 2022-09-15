"Глава ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту и украинская армия подошла к границам Луганской области.

"Определенных успехов противник достиг, фактически, он достиг границ "ЛНР", но оснований для паники нет", - заявил Пасечник.

Напомним, ранее сообщалось, что противник выводит ПВО из Луганской области в Россию.

Также мы писали, что по данным губернатора Гайдая, войска РФ вернулись в Кременную Луганской области и сорвали украинские флаги.

Война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.