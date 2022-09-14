Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 14 сентября. ВСУ успешно отражают атаки врага, а тот пытается спасти свою технику и выводит ее в РФ.

Сводка появилась в Фейсбуке.

В течение текущих суток противник нанес 8 ракетных, 4 авиационных удара и произвел 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Северском направлении противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы Сеньковки и Блешни Черниговской области и Степное и Нововасиловку Сумской области.

На Харьковском направлении интенсивность вражеских обстрелов значительно снизилась. Под огнем были Басово и Купянск.

На других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов и артиллерии:

на Краматорском направлении – в районах Яремовки, Татьяновки, Райгородка, Дроновки, Кривой Луки, Северска, Верхнекаменского, Звановки, Спорного и Белогоровки;

– в районах Яремовки, Татьяновки, Райгородка, Дроновки, Кривой Луки, Северска, Верхнекаменского, Звановки, Спорного и Белогоровки; на Бахмутском направлении – Николаевк, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Григоровки, Бахмута, Николаевки Второй, Зайцево, Нью-Йорка, Юрьевки и Веселого;

– Николаевк, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Григоровки, Бахмута, Николаевки Второй, Зайцево, Нью-Йорка, Юрьевки и Веселого; на Авдеевском направлении – Уманского, Авдеевки, Первомайского, Водяного, Опросного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;

– Уманского, Авдеевки, Первомайского, Водяного, Опросного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки; на Запорожском направлении – Богоявленки, Зеленого Поля, Новополя, Времовки, Большой Новоселки, Нескучного, Угледара, Павловки, Полтавки, Гуляйполя, Железнодорожного, Орехова и Малых Щербаков;

– Богоявленки, Зеленого Поля, Новополя, Времовки, Большой Новоселки, Нескучного, Угледара, Павловки, Полтавки, Гуляйполя, Железнодорожного, Орехова и Малых Щербаков; на Южнобугском направлении – Высокополье, Заречное, Каменное, Архангельское, Партизанское, Андреевку, Белогорку, Сухой Пруд, Терновые Поды, Благодатное, Мирное и Таврическое.

В результате успешных действий сил обороны и уничтожения большого количества живой силы противника морально-психологическое состояние оккупантов крайне низкое. Командование подразделений оккупационных войск угрозами отправки на позиции переднего края без оружия пытается заставить личный состав участвовать в боевых действиях.

Как следствие, около 50 мобилизованных военнослужащих оккупационных войск из Горловки написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях.

Для сохранения военной техники командование подразделений противовоздушной обороны противника пробует организовать эвакуацию систем ПВО в глубь временно захваченных территорий и в РФ. Так, в ночь с 11 на 12 сентября в Луганской области были замечены колонны с комплексами С-300 и "Бук", следовавшие из Лутугино в направлении российско-украинской границы.

На Донецком направлении враг не оставляет попыток продвинуться в глубь нашей территории. Силы обороны отразили атаки противника у Спорного, Соледара, Майорска, Зайцево, Отрадовки, Веселой Долины, Водяного и Новомихайловки.

В течение текущих суток авиация ВСУ совершила 11 ударов, поразив шесть позиций и мест скопления живой силы и техники противника, три позиции зенитных ракетных комплексов и сбив один самолет противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника.

Кроме того, подтверждено уничтожение четырех реактивных систем залпового огня "Град" в Херсонской области, попавших в зону поражения 12 сентября, и продовольственного состава оккупантов в Докучаевске.

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Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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