Российские войска полностью оставили Кременную в Луганской области, но ВСУ еще не зашли в город - Гайдай
Российские войска полностью оставили Кременную в Луганской области, которую взяли под контроль 18 апреля, но ВСУ еще не зашли в город.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, масштабное освобождение Луганской области начнется с Кременной и Сватово.
"Россияне уже начали стягивать технику ближе к этим городам. Основной удар будет именно там", - сказал он.
По его словам, в Кременной партизаны уже подняли украинский флаг, "несколько похожая ситуация в Старобельске", - заявил Гайдай.
А в Сватово, по его словам, россияне сначала ушли, но через некоторое время вернулись.
Ранее Гайдай заявлял, что после освобождения ВСУ Изюма следующие на очереди - Сватово, Кременная и Рубежное.
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