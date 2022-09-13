Российские войска полностью оставили Кременную в Луганской области, которую взяли под контроль 18 апреля, но ВСУ еще не зашли в город.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, масштабное освобождение Луганской области начнется с Кременной и Сватово.

"Россияне уже начали стягивать технику ближе к этим городам. Основной удар будет именно там", - сказал он.

По его словам, в Кременной партизаны уже подняли украинский флаг, "несколько похожая ситуация в Старобельске", - заявил Гайдай.

А в Сватово, по его словам, россияне сначала ушли, но через некоторое время вернулись.

Ранее Гайдай заявлял, что после освобождения ВСУ Изюма следующие на очереди - Сватово, Кременная и Рубежное.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в соцсетях сейчас распространяется много фейков о взятых Украиной населенных пунктах.

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Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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