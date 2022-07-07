В оккупированной Кременной в Луганской области террор достиг такого уровня, что людей расстреливают прямо на улице. Помогают в этом местные коллаборанты, - рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в интервью проекту "Та.За.Шо".

Он сообщил, что россияне преследуют местных жителей с проукраинской позицией или просто тех, которые отказываются сотрудничать с оккупантами. Помогают в этом местные коллаборанты, сдающие население с проукраинской позицией, указывают точные адреса.

"Следует отметить, что тех, кто не хочет работать, заставляют выходить по пути угроз. Например, речь идет о людях, без которых невозможно обойтись в сфере администрации или экономики", - сообщил глава ОВА.

Война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

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