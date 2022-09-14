Российские войска вернулись в Кременную Луганской области, откуда полностью ушли еще вчера. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

"Оккупанты вернулись в Кременную, посрывали украинские флаги - создают видимость своего массового присутствия в городе", – сказал он.

По его словам, по всей территории Луганской области отключили интернет (читатели "Страны" подтвердили информацию, что отключен мобильный интернет, но домашний работает).

"Фактора неожиданности, как в Харьковской области, в Луганской области не будет – надо запастись терпением, рашисты тоже готовятся. Завтра мы в Луганске, к сожалению, не будем", – сказал губернатор.

Вчера Гайдай сообщал, что россияне полностью ушли из Кременной и Сватово, а партизаны подняли над Кременной украинский флаг.

Ранее Гайдай заявлял, что после освобождения ВСУ Изюма следующие на очереди - Сватово, Кременная и Рубежное.

Также после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области в Офисе президента заговорили о необходимости организовать наступление ВСУ на Донецк и Луганск.

Тем временем война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.