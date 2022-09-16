В Луганской ОВА показали, как заполнять формы для беженцев из области, которые находятся в штабах Запорожья, Полтавы, Днепра и Обухова, чтобы получить гуманитарную помощь лично, и через Укрпочту.

Для регистрации нужно подать заявку через Google-форму, заполнив специальную анкету, и явиться в штаб в Днепре, Полтаве, Запорожье или Обухове.

Кто не может лично явиться, может получить гуманитарку почтой.

Анкеты заполняются на украинском, лицами старше 18 лет, сообщил глава областной администрации Сергей Гайдай.

После заполнения формы нужно ждать звонка из колл-центра. Либо работники укажут дату и время для получения помощи, либо придет оповещение от Укрпочты.

Форма заявки - по ссылке.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.