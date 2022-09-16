В Луганской области войска РФ стягивают резервы "для обороны от Сватово до Троицкого" - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что противник стягивает резервы "для обороны от Сватово до Троицкого" в Луганской области.
Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.
"Враг стягивает резервные войска от границы России - от Троицкого до Сватово. Это направление Лимана", - сказал Гайдай.
Вчера "глава ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что ВСУ наступают по всему фронту и вышли к границам Луганской области.
Также сообщалось, что войска РФ вернулись в Кременную Луганской области и сорвали украинские флаги.
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